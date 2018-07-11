Бдительный гражданин протестировал 60 борделей Петербурга и отчитался депутату

Письмо от земляка получил член Госдумы Михаил Романов. 22 ноября о борьбе с проституцией доложили уже сотрудники полиции.

47-летний гражданин не пожалел себя ради торжества закона в Санкт-Петербурге. Он лично отыскал 60 борделей и протестировал оказываемые девушками услуги. А вместе с тем записал адреса нелегальных заведений. О проделанной работе он отчитался парламентарию Михаилу Романову, который тоже родился в Петербурге. Депутат вклад бдительного горожанина принял всерьез и передал на проверку правоохранителям.

Как оказалось, в указанных местах действительно находились публичные дома - работающие и закрытые. Больше всего борделей нашли в Выборгском районе. Вдвое слабее преступный бизнес распространился по Адмиралтейскому, Калининскому и Московскому районах. Представители МВД заявили, что выявленные нарушения наказали административными протоколами. Притом с января по сентябрь полицейским удалось найти 948 нарушений, а по отчету гражданина - сразу 168. Об этом пишет издание "Фонтанка".