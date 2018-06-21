Мумию брата обнаружили дети в доме мертвой матери

Умершая женщина поместила останки в коробку, которую не стала хоронить. О необычном случае сообщили корреспонденты информационного издания The Independent.

История, о которой идет речь, произошла в Великобритании. Дети решили убрать в доме мертвой матери, которая проживала на территории графства Норт-Йоркшир, что в городе Норталлертон, и обнаружили странную коробку. Когда они открыли ее, то были испуганы и поражены, ведь в ней лежала мумия младенца.

Делом занялся местный коронер Джон Броэдбридж. Он поруководил, чтобы с помощью ДНК-теста установили родственную связь женщины и ребенка. В результате подтвердилось, что он действительно был ее сыном. Специалисты так и не нашли признаков, которые бы показали, что мальчик умер насильственной смертью. Тем не менее, муж покойной заявил, что не знал о беременности жены, а тем более - о ее родах.

Коронер сообщил детям, что погибший являлся их братом. Он также отметил, что сталкивается со смертями уже на протяжении четверти века, однако этот случай ему показался особенно трагичным. Броэдбридж выразил свое сочувствие остальным членам семьи о том, что их матери пришлось хранить такую страшную тайну.