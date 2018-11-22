Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил адвокат Алексей Аванесян.

Напомним, Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, забрался на чужой автомобиль ради уличного концерта в Краснодаре. Исполнитель утверждает, что принял машину за имущество одного из фанатов. Но ошибся - владелица подала судебный иск.

В настоящее время обвинители оценивают ущерб, который нанесен во время выступления на крыше. Хаски готов возместить все расходы на ремонт и обещает извиниться перед пострадавшими. По словам Алексея Аванесяна, частное обвинение по статье 167 Уголовного кодекса позволяет договориться путем примирения сторон. Именно этого и добивается адвокат.

В то же время, ответчик и его правозащитники не имеют права связываться с истцами. Такие действия будут квалифицировать, как давление на свидетеля. Поэтому желание Дмитрия Кузнецова передали через полицейских.

Пока рассматривается дело, рэпер отбывает административное наказание в Усть-Лабинском спецприемнике. Его арестовали на 12 суток за три других правонарушения, совершенные параллельно повреждению машины.

Некоторые воспринимают ситуацию, как вмешательство в творческую деятельность. На защиту Хаски публично выступил певец Лев Лещенко, увидевший в происходящем признаки цензуры.