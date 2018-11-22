Пассажир маршрутки погиб в ДТП в Самарской области

Водитель транспортного средства не справился с управлением, когда перевозил людей из административного центра в Чапаевск.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Самарской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано в Волжском районе. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии погиб один человек. Помимо этого, еще трое обратились к медикам за квалифицированной помощью в связи с обнаружением у себя травм различной степени тяжести.

На момент ДТП в маршрутке "ГАЗель" NEXT находились тринадцать пассажиров. Сейчас их опрашивают правоохранители. Они должны выяснить точную причину, по которой произошла авария.