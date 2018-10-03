ФСБ узнала о пытках зависимых в реабилитационных центрах Саратова

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Медики морили около 40 пациентов голодом и бессонницей. Об этом 23 ноября рассказала пресс-служба регионального управления ведомства.

 Жестокие нарушениях прав россиян выявили в реабилитационных центра Саратова "Начало" и "Решение". В них должны лечить зависимых от алкоголя и наркотических средств по американской программе "12 шагов". За свои услуги представители центров просят 60-70 тысяч рублей в месяц при среднем курсе в полгода.

Как узнали сотрудники ФСБ от самих пострадавших, условия больше напоминали пытки пациентов. Помимо пищи и сна, больных лишали ещё и необходимых медикаментов. Подопечные вынуждены терпеть издевательства под угрозой более серьезных наказаний. Например, длительное ношение канистр с водой, автомобильных покрышек и прочих тяжестей. Ещё непокорных пациентов заставляли сидеть под холодным душем или часами есть перловую кашу из кастрюли, несмотря на рвоту.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам незаконного лишения свободы по сговору. Пока идет расследование, сотрудники прокуратуры и УФСБ проверяют условия содержания в других центрах для зависимых по Саратовской области.

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Автор - Александр Лубяной
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