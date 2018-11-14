В Москве задержанный за разбой мигрант скончался на допросе в ОВД "Вешняки"

38-летнему мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем. Так в пятницу заявила пресс-служба московского Управления МВД.

21 ноября полицейские из уголовного розыска в сотрудничестве с представителями СОБРа задержали на улице Никитинской 18 подозреваемых по делу о разбое в особо крупном размере. Все фигуранты оказались гражданами Таджикистана. Задержанных доставили в ОВД "Вешняки" на востоке Москвы.

Во время допроса мигрант упал со стула без чувств прямо в служебном кабинете. Пресс-служба отметила, что покойного предварительно пристегнули наручниками после попыток сопротивления властям. Сотрудники полиции вызвали бригаду "скорой помощи", однако подозреваемый скончался ещё до их прибытия. Как выяснили медики, у него возникла острая сердечно-сосудистая недостаточность.