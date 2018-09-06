Скотленд-Ярд обнародовал новые видео с Петровым и Бошировым из Солсбери

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4 марта одна из камер засекла подозреваемых поблизости от дома Скрипалей. Материалы размещены на сайте британской полиции.

 Видео демонстрируют новые фрагменты путешествия россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Мужчин заметили во время прохода через турникеты железнодорожной станции в 11:48 по местному времени. Другой ролик показывает, как подозреваемые около 11:58 прошлись мимо заправочной станции в окрестностях дома отравленных Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Напоследок, Скотленд-Ярд выложил ролик с моста на Уилтон-Роуд, по которому туристы шли обратно на вокзал. Человек, похожий на Александра Петрова, сделал фотографию на камеру смартфона. По данным правоохранителей, оттуда они отправились в лондонский аэропорт Хитроу и покинули Великобританию.

Полицейские также обнародовали фотографии баллончика, имитирующего духи. Его в июне обнаружил Чарли Роули из соседнего города Амсбери, который также отравился. Следователи Скотленд-Ярда пытаются установить время, когда подозреваемые выбросили флакон с ядом. Они призывают британцев сообщать о новых видео, запечатлевших Петрова и Боширова в Великобритании. Правоохранители также предупредили, что на улицах могут находиться и другие емкости с отравляющим веществом.

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Автор - Александр Лубяной
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