В США женщина выжила после "внутреннего обезглавливания" в ДТП

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Необычный случай произошел в городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, США. Женщина попала в автомобильную аварию. В результате получила серьезные повреждения: ее череп оказался полностью отделен от позвоночника.

 Лила Делайн уже подъезжала к дому на собственной машине, когда в нее врезался другой автомобиль. Супруг женщины ждал ее во дворе, а потому стал свидетелем ДТП. Именно благодаря ему американка выжила. Мужчина мгновенно бросился на помощь. Он увидел, что его жена находится в сознании, однако совсем не может двигаться и говорить.

Виновница аварии вызвала скорую, а муж пострадавшей зафиксировал голову Лилы в одном положении и держал так, пока не приехала скорая помощь. Медики уверены, что он спас жизнь своей жены. Когда женщину доставили в больницу, врачи диагностировали дислокацию атланто-затылочного сочленения, соединяющего затылочную кость с первым шейным позвонком. По словам Чарльза Гибсона, почти в каждом случае подобная травма заканчивается летальным исходом. Лила Делайн чудом осталась в живых.

Сначала, пережив "внутреннее обезглавливание", американка была полностью парализована. Она лишь могла шевелить губами беззвучно, закрывать и открывать глаза, реагируя на слова. Однако она быстро пошла на поправку. Уже через три месяца контроль над телом вернулся. Лила начала делать свои первые движения, постепенно возвращаясь в нормальное состояние с помощью специальных упражнений.

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Автор - Евгения Чернобаб
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