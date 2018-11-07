В Голландии мужчина прятал от полицейских деньги в стиральной машине

Сегодня, 08:27 \\ Происшествия

Его подозревают в отмывании денег. 350 тысяч евро были обнаружены сотрудниками полиции во время проведения рейда. Мероприятие было направлено на выявление незарегистрированных жителей. Известно, что инцидент произошел еще в понедельник 19 ноября, однако.

 Известно о не стало только сейчас. Правоохранительные органы в Голландии время от времени проводят мероприятия, в ходе которых выявляют жителей, незарегистрированно проживающих в стране. Такую цель стражи порядка преследовали и в этот раз.

В одном из домов Амстердама в ходе проведения обыска в квартире, где проживал 24-летний молодой человек, сотрудники полиции обнаружили большую сумму денег. Причем мужчина выбрал для них весьма необычное место хранения. Деньги находились в стиральной машине. Позже выяснилось, что таким образом он пытался спрятать их от правоохранительных органов, которые, однако, все равно их обнаружили.

Деньги были в достоинстве 20 и 50 евро. Кроме того, полицейские нашли у молодого человека также огнестрельное оружие, мобильные телефоны и специальное устройство, предназначенное для подсчета купюр. Пока у следствия нет точной информации, как у жителя оказалась такая сумма, но, по предварительным данным его подозревают в отмывании денег. Личные данные подозреваемого не раскрываются, однако, правоохранительные органы опубликовали в социальной сети Twitter фотографию барабана, который заполнен банкнотами.

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Автор - Евгения Чернобаб
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