Арестованного в Великобритании щенка чау-чау отпустили на свободу

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В Великобритании под давлением общества полиция освободила щенка чау-чау, арестованного за укус сотрудника правоохранительных органов на 9 месяцев.

Всё случилось 16 ноября в деревне Сток-Бруэрн. Вырвавшийся из двора частного дома щенок по кличке Бангл, выбежал на проезжую часть и затруднил движение автомобилей. Позднее, когда обнаруживший его сотрудник полиции предпринял попытку достать пса из-под одной из машин, перепуганный щенок дважды укусил его за кисть и предплечье. По словам хозяев, четырёхмесячного Бангла отправили в питомник, о местонахождении которого не сообщили.

Супруги Хейс, обратились к адвокатам, а в то время полицейские были намерены возбудить уголовное дело против хозяев пса согласно закону об опасных собаках. Однако новость получила широкий резонанс в обществе. За несколько дней более 2,5 тысяч человек выступили с протестом и требованием освободить бедное животное. Была организована петиция, собравшая тысячи подписей.

В конце концов, полиция приняла решение отпустить собаку под давлением общественности, считающей такое наказание излишне суровым.

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