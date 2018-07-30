Герой поймал ребёнка, спрыгнувшего с третьего этажа во время пожара
Мать ребёнка решилась на отчаянный шаг, не имея других вариантов выхода из ситуации.
Байрон Кэмпбелл пришёл на помощь Шунтаре Томас, которая со своим ребёнком были заложниками в доме, в котором разгорелся пожар. На видео засняли, как он стоял в ожидании у дома, который полыхал огнём и был заполнен дымом. Тогда ещё только будущий герой сказал, что увидел, как женщина с третьего этажа вытаскивает своего ребёнка в окно.
Шунтара Томас умоляла его поймать её ребёнка, и адреналин помог ему пройти это испытание. После того, как он увидел, что она сбросила ребёнка вниз, он поспешил и действительно удачно поймал его. Томас поблагодарила его, и отметила, что, бросая своего ребёнка в руки абсолютному незнакомцу, она знала, что спасает ему жизнь. «Пока моя семья в порядке, я в порядке. У меня может и не быть ничего другого, но это учит меня быть благодарной не за материальные вещи, а за всё остальное, что у меня есть», - поделилась Шунтара Томас. В общем, из окон третьего этажа спрыгнуло 6 человек, падения некоторых были смягчены матрасами. Пожарные подтвердили, что при происшествии никто не умер, однако двое пострадавших и пожарный были доставлены в больницу.