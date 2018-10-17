После трагедии в Керчи ФСБ предотвратила сразу несколько нападений на школы в России

Об этом за «круглым столом» в Совфеде во время своего выступления рассказал Сергей Егоров, занимающий должность первого замначальника управления ФСБ.

По словам Егорова, после трагедии в Керчи ФСБ предотвратила сразу несколько нападений на школы. Он также указал, что речь идет о данных за октябрь. Сергей Егоров указал, что сотрудники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить «реальные» нападения, которые могли стать серьезной угрозой.

Егоров не стал подкреплять свое высказывание конкретными примерами. Он отметил, что уже случившееся нападения сотрудники ФСБ никак не объединяют с проблемами международного терроризма. Сергей Егоров также заявил, что в России есть острая необходимость в пересмотре нынешних законов, которые касаются безопасности в школах и других учебных заведениях.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По мнению правоохранителей, 18-летний студент Влад Росляков в одиночку спланировал и продумал нападение на колледж. Затем он устроил бойню, в результате которой погибли 20 человек. В 2018 году нападения на учебные заведения также случилось в Перми, Бурятии и нескольких других регионах России.