В Шотландии пациент психиатрической больницы напал с ножом на персонал

Газета Daily Record сообщила в своем Twitter об инциденте в психиатрической больнице Эйлса в Шотландии. Пациент лечебницы напал на персонал, вооружившись ножом.

В юго-западной части Шотландии в городе Эр пациент нанес ножевое ранение одной из медсестер. Нападение произошло сегодня около 10 утра неподалеку от больницы.

Полицейскими были оцеплены окрестности самой больницы, а также территория общежития университетского госпиталя. Вертолет патрулировал место инцидента с неба.

Ближе к вечеру оцепление с территории сняли. Больница и университетский госпиталь снова открыты. На парковке и в соседнем здании все еще ведется расследование. Министр страны Никола Стерджен рассказал, что медсестра, получившая ранение, сейчас в порядке, ее жизни ничто не угрожает.

Личность нападавшего и его мотивы неизвестны.