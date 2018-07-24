СМИ: директор и охранник школы избили пятиклассника в Москве

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Источники в правоохранительных органах сообщили, что в поликлинику Москвы с травмами и побоями поступил 12-летний школьник. Мать мальчика рассказала, что ее ребенка били директор и охранник школы, где тот учится.

СМИ сообщают о том, что в Москве директор и охранник школы избили пятиклассника. Ребенок поступил в больницу с ушибами, врачи провели осмотр и отпустили его домой. После этого медики обратились в полицию и сообщили о необходимости проверить, по каким причинам мальчик получил побои.

Источники сообщили, что мать пятиклассника рассказала полиции о случившемся, обвинив во всем директора и охранника школы. Вскоре ситуацию решили прокомментировать в той самой школе. По данным СМИ, инцидент случился в московской школе №1554, где директором является Ольга Тертухина.

Она рассказала, что мальчика никто не избивал. По словам директора, ребенок пытался уйти из школы после четвертого урока. Якобы, ребенок пролез через турникет и пытался выйти на улице. В тот момент выход из школы перед школьником заблокировал охранник. Тогда, утверждает директор, мальчик устроил истерику. Якобы, у ребенка покраснело лицо и он стал кричать на взрослых. После этого социальный педагог вызвала врачей скорой помощи и позвонила родителям мальчика. Директор опровергает все слухи об избиении мальчика и утверждает, что никто из сотрудников школы ребенка не бил.

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Автор - Анна Пушкина
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