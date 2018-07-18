В США задержан мужчина, сбегающий со свиданий, чтобы не платить за ужин

В Лос-Анджелесе полиция арестовала так называемого «ресторанного жулика». Мужчина прославился тем, что неоднократно сбегал со свиданий, чтобы не платить за ужин. Теперь его ждет тюремное заключение сроком в 120 дней и 3 года испытательного срока.

Пол Гонсалес в возрасте 45 лет знакомился с женщинами через интернет. Приглашая барышню на романтический ужин в дорогое заведение, Гонсалес сбегал посреди трапезы, не оплачивая счет за ужин. Полиция сообщает, что инциденты происходили с мая 2016 по апрель 2018 года. За этот период беглецом были обмануты около 10 женщин. Общая сумма долга за все время составляет 950 долларов. В восьми случаях женщины смогли самостоятельно оплатить счет, в двух других рестораны пошли навстречу девушкам и взяли оплату на себя.

Стало известно, что Гонсалес чаще всего отдавал предпочтения блюдам с креветками и мясным стейкам, а также дорогим алкогольным напиткам. Одна из обманутых девушек прокомментировала событие для СМИ, отметив, что за решеткой обманщик уже не сможет так вкусно поужинать. И беспокоиться о еде ему не нужно, ведь его обеспечат трехразовым питанием.

Сам Гонсалес с выдвинутыми обвинениями не согласился. На ближайшие три года мужчине запрещено пользоваться ресурсами для знакомств в Сети.