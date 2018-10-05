ФСО объяснила летающие над Кремлем вертолеты Ми-8

Воздушный транспорт перевозил таинственный груз над центром Москвы в рамках тренировки. Об этом СМИ рассказал осведомленный инсайдер.

По словам источника, вертолеты не впервые поднимаются в воздух с территории Кремля. Пилоты Федеральной службы охраны регулярно совершенствуются в использовании специальной техники. Включая Ми-8, которые президент Владимир Путин любит и выбирает в качестве сопровождения при поездках по Москве. Инсайдер ФСО заявил изданию "Экономика сегодня", передвижениям вертолетов удивляться не стоит.

Напомним, 22 ноября жители столицы заметили над кремлем два Ми-8. Один из них поднимал груз в виде сетки на длинном тросу. Внутри очевидцы заметили фигуры людей. Живых или манекенов - непонятно. Ситуация вызвала недоумение и всплеск теорий. По одной из них, пилоты Ми-8 устроили дешевые экскурсии по воздуху. Некоторые даже нашли отсылку к первым сценам советского фильма "Мимино".



