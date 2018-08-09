Уборщица в Греции исправила цифру в дипломе и получила 10 лет тюрьмы

В городе Лариса в Греции школьную 53-летнюю уборщицу приговорили к 10 годам тюремного заключения за исправленную цифру в ее дипломе. Как сообщает уголовный суд города, женщина пошла на мошенничество, указав в документе об образовании 6 классов, хотя проучилась 5.

Местная газета Taxydromos сообщает, что женщина претендовала на работу школьной уборщицей в 1996 году в городе Волос. Чтобы быть допущенной к конкурсу кандидатов, она добавила в свой диплом дополнительный класс обучения.

Греческие ассоциации женщин и профсоюз уборщиц Магнисии негативно восприняли объявленный судом приговор. Они требуют освобождения обвиняемой из-под стражи. По их словам, на мошенничество женщину толкнули жизненные обстоятельства: она должна была содержать детей и супруга с инвалидностью. По мнению правозащитников, несправедливо осуждать женщину 53 лет на внушительный срок за такое мелкое преступление. Они отмечают, что единственная вина женщины только в том, что она малообеспеченная и вынуждена зарабатывать для всей семьи.

В январе 2018 года учительница из США Дейша Харгрейв подняла вопрос о низкой оплате труда педагогов. Инцидент произошел в штате Луизиана. После заявления с жалобой женщину попросили уйти с собрания. Она не послушала представителя правоохранительных органов, из-за чего оказалась под стражей. Обвинения по поводу высказываний о зарплате выдвинуты не были.