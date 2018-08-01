Неизвестный в маске ранил ножом женщину на востоке Москвы

Сегодня, 16:40 \\ Происшествия

Женщина получила удар в живот. Она пострадала на Хабаровской улице Москвы, в подъезде жилого дома.

На востоке Москвы напали на женщину. Днем 22 ноября в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в доме на Хабаровской улице неизвестный мужчина в маске ранил женщину ножом.

По данным СМИ, мужчина приблизился к женщине и, не говоря ни слова, ударил ее ножом в живот. После этого неизвестный убежал. Женщина самостоятельно позвонила врачам скорой помощи. Также она уже написала заявление в полицию.

Правоохранители начали проверки и уже ищут неизвестного, который напал на женщину с ножом. Пока что не ясно, каковы были мотивы нападения. Пострадавшая также не может предположить, почему на нее напали. Поиски нападающего осложнены тем, что он спрятал лицо за маской и женщина не успела его рассмотреть.

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Автор - Анна Пушкина
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