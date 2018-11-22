"В честь праздника": В Иркутской области пьяный священник попал в ДТП

После происшествия 37-летний настоятель храма Святого Михаила Архангела снова сел за руль разбитого Peugeot 408 и скрылся с места аварии. Теперь он раскаивается.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Иркутской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое 21 ноября зафиксировали в пределах автодороги в Усть-Ордынском Бурятском округе. Согласно информации, которую предоставляет источник, его спровоцировал пьяный священник. Он ехал по трассе домой после того, как отметил выпивкой один из православных праздников, а после не вписался в поворот и врезался в столб.









Сразу после этого он попал в руки правоохранителей. Тем не менее, большой проблемой он это не счел и решил продолжить свой путь, покинув место ДТП. Лицо батюшки попало на видео, после чего с ним все же смогли связаться. Более того, он также прославился в сети, хотя и не в самом хорошем свете.

Как стало известно, после происшествия он написал объяснительную записку в Иркутскую епархию. Он пояснил, что "в честь праздника причащал прихожан", а после выпил сам. Скорее всего, после этого его отстранял от сана, сообщают СМИ.