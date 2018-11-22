"В честь праздника": В Иркутской области пьяный священник попал в ДТП
После происшествия 37-летний настоятель храма Святого Михаила Архангела снова сел за руль разбитого Peugeot 408 и скрылся с места аварии. Теперь он раскаивается.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Иркутской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое 21 ноября зафиксировали в пределах автодороги в Усть-Ордынском Бурятском округе. Согласно информации, которую предоставляет источник, его спровоцировал пьяный священник. Он ехал по трассе домой после того, как отметил выпивкой один из православных праздников, а после не вписался в поворот и врезался в столб.
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#Новости «Отец Алексей раскаивается, он уже написал объяснительную записку в Иркутскую епархию. Скорее всего ему на долгое время запретят служить в храме», — сказал корреспонденту WEACOM.RU начальник миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. Вчера утром батюшка Алексей служил и причащал прихожан храма в честь престольного праздника Михайлова дня (праздник назван в честь предводителя небесных сил архангела Михаила). После этого он выпил в честь православного праздника, но, видимо, не рассчитал свои силы. 37-летний мужчина сел за руль автомобиля Peugeot 408 и поехал от храма домой (расстояние около 1,5 км). Около 15:00 он врезался в дорожный знак. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали у священнослужителя превышение допустимой нормы алкоголя в крови. «Раньше за иереем Алексеем Переверзевым такого никто никогда не замечал. За руль автомобиля выпившему человеку садиться категорически нельзя. Это преступление», — отметил Вячеслав Пушкарев.
Сразу после этого он попал в руки правоохранителей. Тем не менее, большой проблемой он это не счел и решил продолжить свой путь, покинув место ДТП. Лицо батюшки попало на видео, после чего с ним все же смогли связаться. Более того, он также прославился в сети, хотя и не в самом хорошем свете.
Как стало известно, после происшествия он написал объяснительную записку в Иркутскую епархию. Он пояснил, что "в честь праздника причащал прихожан", а после выпил сам. Скорее всего, после этого его отстранял от сана, сообщают СМИ.