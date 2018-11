"В честь праздника": В Иркутской области пьяный священник попал в ДТП

View this post on Instagram

#Новости «Отец Алексей раскаивается, он уже написал объяснительную записку в Иркутскую епархию. Скорее всего ему на долгое время запретят служить в храме», — сказал корреспонденту WEACOM.RU начальник миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. Вчера утром батюшка Алексей служил и причащал прихожан храма в честь престольного праздника Михайлова дня (праздник назван в честь предводителя небесных сил архангела Михаила). После этого он выпил в честь православного праздника, но, видимо, не рассчитал свои силы. 37-летний мужчина сел за руль автомобиля Peugeot 408 и поехал от храма домой (расстояние около 1,5 км). Около 15:00 он врезался в дорожный знак. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали у священнослужителя превышение допустимой нормы алкоголя в крови. «Раньше за иереем Алексеем Переверзевым такого никто никогда не замечал. За руль автомобиля выпившему человеку садиться категорически нельзя. Это преступление», — отметил Вячеслав Пушкарев.