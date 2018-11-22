Два любимых вертолета Путина улетели из Кремля с грузом, похожим на тела

Сегодня, 15:59 \\ Происшествия

Военная техника взмыла над центром Москвы и скрылась в направлении станций Кузнецкая и Новопавелецкая. Многочисленные очевидцы успели запечатлеть её на камеры и опубликовать в социальных сетях.

 22 ноября над стенами Кремля поднялись два вертолета Ми-8. Как известно, возле Спасской башни и Тайницкого сада расположена взлетная площадка, способная принять два таких транспортных средства. По данным РИА "Новости", Ми-8 является любимой моделью президента России Владимира Путина.

Жители столицы заметили, что вертолеты летели не просто так, а с грузом. Как видно на роликах, один из них поднимает на длинном фале сетку с таинственными предметами. Некоторые свидетели разглядели внутри объекты, похожие на человеческие тела.


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#вертолет

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Автор - Александр Лубяной
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