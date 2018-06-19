В Волгограде сын спалил гараж и авто из-за обиды на мать

Мужчина 32 лет в Ворошиловском районе Волгограда совершил поджег частной собственности своей матери. Причиной стала ссора, в ходе которой сын обиделся на мать.

Инцидент произошел 20 ноября около 17:00 на улице Долгорукого. В МВД сообщают, что в гараже находилось авто марки Renault Logan, выпущенное в 2013 году. Мужчина решил облить бензином капот иномарки и поджечь. В результате этого в гараже взорвался газовый баллон. Нанесенный ущерб оценивают в 450 тыс. рублей, так как и гараж, и автомобиль полностью уничтожены.

Совершить настолько крупную порчу имущества сына вынудил поступок матери. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина собирался воспользоваться автомобилем. Мать забрала ключи, чем вызвала негодование молодого человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Действия поджигателя характеризуют как умышленную порчу чужого имущества с причинением ущерба. Мужчина может оказаться за решеткой на 5 лет.