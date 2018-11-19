Два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся такси в Москве

Сегодня, 13:27 \\ Происшествия

Прибывшие на место медики оказали им квалифицированную помощь. Из-за травм различной степени тяжести обеих пришлось госпитализировать в ближайшую клинику.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра вечером 21 ноября. Согласно информации, которую они предоставляют, авария случилась на проспекте Дежнева. Из-за столкновения двух автомобилей один из них перевернулся, это было такси.

В ДТП с перевернувшейся иномаркой пострадали два человека. Точно неизвестно, в какой именно машине они находились. В правоохранительных органах информацию об этом предоставлять отказались. После аварии место огородили, сейчас там работают специалисты. Их целью является выяснить, какие обстоятельства предшествовали несчастному случаю.

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Автор - Мартина Корф
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