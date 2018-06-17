Как в 90-х: в Подмосковье киллер убил бизнесмена и обстрелял его машину

ЧП случилось 21 ноября в подмосковном городе Видное. Неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находился местный предприниматель.

В Подмосковье был убит мужчина. Неизвестный человек, которого СМИ уже назвали киллером, обстрелял машину, которая находилась возле многоэтажного жилого дома. В результате обстрела три огнестрельные ранения получил мужчина 1982 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался во время того, как врачи пытались оказать ему помощь.

СМИ сообщают, что пострадавший был бизнесменом. Якобы, на него уже пытались совершить попытки покушения. На месте инцидента были найдены 4 гильзы калибра 9 миллиметров и 1 пуля. В машине бизнесмена обнаружили 7 сквозных повреждений.

Выстрелы киллера пришлись на водительскую и левую пассажирскую двери. Сейчас инцидент расследует полиция. Происшествие подтвердила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий. Кто убил бизнесмена – пока что не ясно. Как пишут СМИ, в Подмосковье появился киллер, который «как в 90-х» решил конфликт путем убийства.