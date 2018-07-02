Погоны не спасли взяточника: суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР

Как стало известно журналистом, суд арестовал двух следователей СК, которые подозреваются во взятках в пять миллионов рублей. Подозреваемые будут находиться под стражей до конца января следующего года.

Согласно статье, по которой и расследуется данное дело, им грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

Также стоит отметить тот факт, что суд арестовал экс-начальника УЭБиПК сроком на два месяца. Такое решение принял Заводской районный суд Орла. Причиной ареста является, по имеющимся данным, получение взятки. Защита обвиняемого пыталась смягчить меру пресечения, взывая к тому, что он не имеет намерений скрываться от правоохранительных органов. Полицейские намеревались добиться от руководителя полученную взятку в размере 4 миллиона рублей, но успели получить только половину.

Жену совладельца Росевробанка арестовали по обвинению в мошенничестве сроком на один месяц. В дальнейшем будет решаться ее судьба, совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Также необходимо сделать акцент на том, что В Краснодаре у фирмы арестовали автопарк за долги в 33 миллиона рублей. Задолженность фирмы по налогам достигает почти 28 млн рублей, еще 5 млн предприятие задолжало юридическим и физическим лицам. В ходе проведения исполнительных операций принадлежащие должнику машины арестовали.