Напасть на защитника: в Симферополе было найдено тело сотрудника полиции

Как стало известно журналистам, в Симферополе было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. На теле обнаружены телесные повреждения. Данную информацию сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В полиции не уточняют такие данные как место обнаружения тела, а также должность погибшего. Сейчас проводится опрос возможных свидетелей момента смерти, а также его коллег и родственников. Дальнейшим расследованием ЧП займется Следственный комитет России.

Также стоит отметить тот факт, что в Крыму в результате столкновения с автобусом погиб водитель легкового автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, из них пятеро находились в легковушке. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Симферополе готовятся обсудить городской бюджет, публичные слушания по проекту трехлетнего должны начаться в первых числах декабря. В 2017 году власти города приняли бюджет с объёмом доходов более 10,2 миллиарда рублей, бюджет на 2019 и 2020 годы планировался бездефицитным с доходами в 8,9 миллиардов рублей.

Также необходимо сделать акцент на том, что ФСБ региона задержала двух разыскиваемых украинцев при попытке попасть на территорию Крыма. Мужчины подозреваются в сфере незаконного оборота наркотиков в значительном масштабе.