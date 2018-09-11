В школе под Новосибирском рухнула стена

Сегодня, 20:11 \\ Происшествия

Инцидент случился в учебном заведении поселка Чаинка Новосибирской области. В здании школы велся ремонт.

Под Новосибирском в школе рухнула стена. В здании учебного заведения производили замену старых окон на металлопластиковые. Рабочие демонтировали старые рамы, а после этого по стене пошла трещина.

 В итоге, часть стены и перекрытие рухнули. На момент происшествия в школе не было детей. При обрушении стены никто не пострадал. СМИ сообщают, что в школе отменили занятия. Завтра ученикам данного учебного заведения на уроки идти не нужно. Однако, как долго школьники пробудут на вынужденных каникулах – пока что не известно.

Экспертам предстоит определить, безопасно ли здание школы. Возможно, трещина пошла не только в месте обрушения. Поэтому перед запуском учебного процесса специалисты будут вести проверки.

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Автор - Анна Пушкина
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