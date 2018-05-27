В Москве пенсионерка купила у мошенника рис за 100 тысяч рублей

Сегодня, 19:01 \\ Происшествия

В Москве 85-ти летняя пенсионерка стала жертвой мошенника, который под видом лекарства продал ей обычную рисовую крупу.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился доктором столичной клиники. В ходе разговора ему удалось убедить пенсионерку, что она тяжело больна, однако у него есть для нее уникальное лекарство за 100 тысяч рублей. Через некоторое время преступник приехал к ней домой, передал сверток якобы с лекарством, забрал деньги и быстро скрылся. Вскрыв пакет, пенсионерка обнаружила там простой рис, после чего немедленно обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 24-х летний мужчина, который уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость. Сейчас он находится под домашним арестом и ожидает суда. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

К сожалению, это уже не первый случай, когда доверчивые пенсионеры становятся легкой жертвой для мошенников. Напомним, ранее в столице орудовала банда злоумышленников, которые ходила по квартирам пожилых людей и под видом электриков настойчиво предлагали им установить счетчики за большие деньги. А другая банда подбрасывала в почтовые ящики фальшивые счета на оплату электроэнергии.

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Автор - Анна Андреева
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