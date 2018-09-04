В Новой Москве при пожаре в многоэтажке погибли дети

Сегодня, 18:31 \\ Происшествия

Очаг возгорания был расположен в одной из квартир 13 этажа. Пожар уже потушили.

В Новой Москве загорелся многоэтажный дом. При пожаре в жилой многоэтажке погибли дети. По информации источника, в инциденте есть три погибших и один пострадавший. Среди погибших двое детей и одни взрослый.

Пожар в многоэтажном доме удалось ликвидировать в 16:30 по времени Москвы. По данным, в одной из квартир загорелись вещи. Пожарные вынесли из горящей квартиры детей и взрослых, все они были без сознания. Пострадавших передали скорой помощи, однако трое из них умерли. Также уточняется, что пожар случился в многоэтажке, расположенной на улице Щербинке. Подробности случившегося и причина возгорания, также как и данные о состоянии пострадавшего, пока что не сообщаются.

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Автор - Анна Пушкина
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