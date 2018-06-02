В Новокузнецке загорелся торговый центр: эвакуировано 120 человек

В Новокузнецке в торговом центре «Заря» на улице Вокзальной очевидцы сообщили о задымлении.

В подвальном помещении здании проводились сварочные работы. Это стало причиной возгорания. Всех находящихся в здании людей эвакуировали. Их было около 120 человек.

Пожар ликвидируют 12 команд пожарной охраны. Никаких данных о пострадавших не сообщается. Выясняются подробности инцидента.

Свидетели происшествия рассказывают, что пожар помешал водителям авто: Вокзальная улица перекрыта с обеих сторон, на территорию ТЦ никого не пускают.