В Новокузнецке загорелся торговый центр: эвакуировано 120 человек

Сегодня, 18:15 \\ Происшествия

В Новокузнецке в торговом центре «Заря» на улице Вокзальной очевидцы сообщили о задымлении.

В подвальном помещении здании проводились сварочные работы. Это стало причиной возгорания. Всех находящихся в здании людей эвакуировали. Их было около 120 человек.

Пожар ликвидируют 12 команд пожарной охраны. Никаких данных о пострадавших не сообщается. Выясняются подробности инцидента.

Свидетели происшествия рассказывают, что пожар помешал водителям авто: Вокзальная улица перекрыта с обеих сторон, на территорию ТЦ никого не пускают.

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Автор - София Волкова
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