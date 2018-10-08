СМИ: Кокорин и Мамаев отправили избитому ими водителю деньги

По данным источника, футболисты решили выплатить пострадавшему компенсацию его морального и физического вреда. Деньги были отправлены на специальный счет, который был открыт для водителя.

Как известно, Кокорин и Мамаев находятся под арестом. Футболистам предъявили обвинения и арестовали на 2 месяца. В Москве Павел Мамаев и Александр Кокорин избили водителя Ольги Ушаковой, которая работает журналисткой на Первом канале.

В качестве смягчения приговора суда футболистам предложили возможность выплатить избитому ими водителю деньги. По данным СМИ, Кокорин и Мамаев решили получить смягчающее обстоятельство и отправили потерпевшему компенсацию. Теперь футболисты надеются получить не такой строгий приговор суда.

Однако, информацию СМИ уже опроверг адвокат нападающего ФК «Зенит» Татьяна Стукалова. По словам правозащитницы Кокорина, она не знает ни о какой компенсации. Адвокат утверждает, что футболисты не отправили деньги водителю.