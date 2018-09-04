В Петербурге шестилетняя девочка получила серьезную травму головы на занятии по чирлидингу

Сегодня, 17:23 \\ Происшествия

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила серьезную травму головы на тренировке в одном из городских фитнес клубов.

Следствие установило, что ребенок получил черепно-мозговую травму во время занятий по чирлидингу в фитнес-клубе на улице Доблести. Девочку в тяжелом состоянии ее доставили в Детскую городскую больницу №1, где она была экстренно прооперирована. Несчастный случай произошел вчера, однако известно об этом стало лишь сегодня.

Прокуратура Красносельского района уже начала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли в данном клубе все необходимые меры безопасности для предоставления услуг. В свою очередь проверку также проводит Следственный комитет по Петербургу.

Это не первый случай, когда дети серьезно травмируются на занятиях спортом. В октябре этого года ученица 11 класса одной из школ города почувствовала себя плохо после сдачи норм ГТО, впала в кому и скончалась на месте, не приходя в сознание. Сейчас по этому делу проходит доследственная проверка, которую держит на особом контроле прокуратура Невского района Санкт-Петербурга.

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Автор - Анна Андреева
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