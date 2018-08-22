Женщину с распечатанными на принтере правами поймали в Краснодарском крае

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За поддельные документы водителя из Лабинского района грозят арестовать на срок до полугода. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

 20 ноября сотрудники ГИБДД Краснодарского края остановили 38-летнюю жительницу за рулем автомобиля. Правоохранители поймали гражданку на подозрительном виде водительских прав. Последние отправили на экспертизу. Документы оказались распечатанными на обычном цветном принтере в нарушение стандартов Госзнака.

В итоге задержанная призналась, что купила фальшивое удостоверение в Москве у некого мужчины. Против жительницы Лабинска возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Окончания расследования и судебных действий женщина дожидается под подпиской о невыезде.

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Автор - Александр Лубяной
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