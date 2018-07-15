В Москве на голову беременной женщины упал телевизор

Рабочий день для одной из беременных жительниц Москвы закончился быстро и неожиданно – на голову ей упал телевизор. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в западной части столицы в районе Фили-Давыдково и Кунцево на улице Ивана Франко. Пострадавшая была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее повреждение мягких тканей. В данный момент ее здоровью и безопасности ничего не угрожает. С ребенком также все хорошо.

По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.

Это уже не первый случай, когда граждане получают травмы от плохо закрепленных телевизоров. В августе в Краснодарском крае полуторагодовалый ребенок серьезно пострадал при падении на него телевизора со стены. Девочка получила перелом основания черепа и ушиб головного мозга и впала в кому.