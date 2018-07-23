В Индии туриста из США убило первобытное индийское племя

Сегодня, 15:05 \\ Происшествия

Тело погибшего доставили местные рыбаки. Они сообщили, что видели своими глазами, как представители индийского племени убили американского туриста на Северном Сентинельском острове, посещение которого запрещено.

 Известно, что данное племя живет очень автономно и не выходит на контакт с внешним миром. Сообщается, что семь рыбаков, которые вопреки запрету посетили соответствующий остров, уже задержаны властями. По их словам, они доставили американского туриста Джона Аллена Чо на пляж. После того как отплыли на некоторое расстояние, увидели, что в мужчину стреляют из лука и стрел индийские аборигены. После этого представители первобытного племени частично закопали путешественника в песке и оставили на берегу.

Власти направили на поиски тела погибшего специальные службы, однако, отмечается, что они не могут приблизиться к острову, поскольку местные жители реагируют слишком враждебно н любую попытку. Местное издание India Today сообщает, что американец был миссионером. Он несколько раз посещал Андаманские и Никобарские острова. Турист очень хотел встретиться с сентильскими племенами, чтобы проповедовать христианство.

О проживающем на острове племени известно немного. Последний раз подсчет местных жителей проводился в 2011 году. На тот момент их количество достигало 40 человек. Изменилось ли что-то за 8 лет, неизвестно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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