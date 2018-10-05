В Норильске найдены серийные грабители психоактивных препаратов

Сегодня, 15:03 \\ Происшествия

В Красноярском крае в Норильске сотрудниками полиции задержаны мужчины, неоднократно устраивающие грабеж в аптеках ради захвата дорогих психоактивных лекарств.

МВД Красноярского края подозревает двоих мужчин в нападении на аптечные пункты. Сообщение об инциденте поступило на прошлых выходных. Мужчины, одетые в маски, ворвались в аптеку, разгромили витрины с лекарствами. Угрожая ножом женщине-фармацевту, они заставили ее отдать все деньги, а также забрали психоактивные препараты. Женщине удалось выбежать в соседний магазин, чтобы оттуда вызвать полицию.

Правоохранительные органы быстро обнаружили грабителей. Ими оказались двое жителей Норильска, оба в возрасте 28 лет. Выяснилось, что мужчины имеют отношение к произошедшим ранее трем грабежам аптечных пунктов. Сумма убытков в связи с происшествием составила 100 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полицию продолжают устанавливать подробности происшествия. Если задержанных мужчин объявят виновными. Им грозит тюремный срок по двум статьям - «Разбой» и «Грабеж».

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Автор - София Волкова
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