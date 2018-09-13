Мосгорсуд из-за ошибок отменил приговор модели Киры Майер, напавшей на полицейского

Дело осужденной снова отправится не пересмотр в Пресненский район. Такое решение огласили по итогам заседания 21 ноября.

Защита Киры Майер обжаловали в Мосгорсуде приговор, согласно которому модель признали виновной в нападении на полицейского и отправили в колонию поселения на 1,5 года. Столичный суд нашел в материалах ошибки, которые стали поводом для отмены вердикта. Вполне возможно, девушка спустя несколько месяцев выйдет на свободу. Напомним, Киру Майер осудили в сентябре текущего года, проведя заседание в особом порядке. Судья и обвинение не приводили доказательную базу или свидетелей.

По версии следствия, сотрудники ДПС остановили её на улицах Москвы за рулем автомобиля, а до этого осужденную лишили водительских прав. При оформлении нарушения, Кира Майер попыталась отнять у полицейского протокол и нанесла ему травмы. От рук Instagram-блогера пострадал также сотрудник ФСИН, который конвоировал её в СИЗО. Сама же Кира Майер нарвалась на агрессивных сокамерниц, пока находилась под арестом. Соседки облили её кипятком.