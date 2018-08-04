В Калининграде бродячие собаки повредили серию машин, охотясь на кошек

Сегодня, 12:12 \\ Происшествия

Жертвы скрывались от погони за колесами. Об этом сообщает региональное "Сообщество автомобилистов" в социальной сети "ВКонтакте".

 По словам местных жителей, собаки повадились гоняться за кошками во дворах Калининграда. В ночь на 20 ноября они пробрались на закрытую территорию в Центральном районе и повредили два автомобиля. Бродячие животные оставили заметные вмятины на корпусах. Их отогнали жильцы многоквартирных домов, заметившие безобразие у своих машин.

 

В октябре серия подобных происшествий случилась в других частях Калининграда. В частности, охотясь за кошками, собаки попортили автомобили на Северной горе и улице Шевцовой. Администраторы сообщества призывают единомышленников найти решение проблемы, беспокоящей десятки владельцев автомобилей.

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Автор - Александр Лубяной
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