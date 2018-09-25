В Петербурге после занятий физкультурой умерла школьница

17-летнюю девушку увезли в больницу из Центра физической культуры и спорта. Школьница была в состоянии комы, которое также называют клинической смертью.

В Петербурге умерла школьница. Ученице 11 класса стало плохо после занятий физкультурой. Молодая спортсменка оказалась в больнице на Бухарестской улице. Спустя время она умерла. По данным СМИ, школьница впала в кому, а врачи ей ничем не могли помочь, хотя приложили для этого все свои усилия.

По каким причинам школьнице стало плохо – пока что не известно. Ситуацию расследуют правоохранители Невского района Петербурга. Полицейским предстоит выяснить, что случилось с девушкой и почему она впала в кому после занятий физкультурой. По данным СМИ, школьница готовилась к сдаче нормативов ГТО. Якобы, в Центре физкультуры и спорта девушка совершила 2-километровую пробежку. Она была одной из перспективных спортсменок в своей школе и шла на «золото» ГТО.