Умерла жительница Воронежа, которой медики ампутировали обе ноги

Если действия хирургов и "спасли жизнь" пациентке, то ненадолго. Об этом СМИ рассказал сын погибшей - Андрей.

Печальные известия мужчина узнал ранним утром 21 ноября от старшего брата Игоря. Мария Дронова умерла в Воронежской больнице №3. Пока родственники не разглашают причину её смерти. Однако последние дни пенсионерка находилась в очень тяжелом состоянии, отказываясь от пищи и воды. Необходимые для жизни вещества ей вводили через зонд и капельницы.

Напомним, ранее сыновья Марии Дроновой устроили скандал с местными врачами. По словам близких, 89-летняя женщина по ошибке лишилась обеих ног. Якобы, сначала врачи взялись за левую, которая была здоровой. И лишь позже ампутировали пораженную правую. Сотрудники больницы №3 утверждают, что для здоровья пациентки требовалось удаление обеих конечностей. В департаменте здравоохранения Воронежской области слова врачей подтвердили. В то же время, следователи возбудили уголовное дело по фактам ненадлежащего исполнения врачебных обязанностей.

На фоне происшествия поссорились и сыновья Марии Дроновой. Андрей развивал общественный резонанс вокруг ситуации, а Игорь пытался избежать крупного конфликта.