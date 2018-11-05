В Ростове воры похитили снеговика

Сегодня, 10:23 \\ Происшествия

Об инциденте рассказала местная жительница в одном из городских пабликов в социальной сети. Горожан поразила необычная кража. Женщина сообщила, что старательно вылепленного снеговика похитили прямо со двора ее дома.

 Ростовчанка написала в одну из групп в интернете о странном происшествии, которое произошло накануне. Как заявила сама женщина, «у нас горе-беда». Злоумышленники позарились не на ее ценное имущество, а на снеговика, которого так долго лепила местная жительница и члены ее семьи. По словам возмущенной горожанки, кража произошла буквально через час после возведения снежной фигуры: «Ни снеговика, ни его снежных останков».

Пользователи мгновенно принялись комментировать необычный случай. Очень многие удивились странному ограблению. Некоторые начали иронизировать и предложили поискать пропажу на авито. Другие уже даже поискали самостоятельно и, что удивительно, действительно нашли объявление о продаже снеговика, предложив автору поста удостовериться, не ее ли он.

Многие жители отреагировали с юмором: «Если украли, не страшно. Хуже, если сам ушел». Некоторые связали пропажу с наболевшей темой Ростова о транспортном коллапсе: «Он маршрутку дождался и уехал». Интересно, что автор поста оказалась не единственной, у кого украли снеговика. В комментариях нашлось еще несколько человек, которые рассказали об аналогичной ситуации.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

 Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал на территории административного центра по улице Декабристов.

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Умерла жительница Воронежа, которой медики ампутировали обе ноги

 Если действия хирургов и "спасли жизнь" пациентке, то ненадолго. Об этом СМИ рассказал...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Ложный диагноз: мертвая пенсионерка очнулась в морге в Тульской области

В селе недалеко от Крапивной в Тульской области 88-летнюю бабушку признали мертвой,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ