В Ростове воры похитили снеговика

Об инциденте рассказала местная жительница в одном из городских пабликов в социальной сети. Горожан поразила необычная кража. Женщина сообщила, что старательно вылепленного снеговика похитили прямо со двора ее дома.

Ростовчанка написала в одну из групп в интернете о странном происшествии, которое произошло накануне. Как заявила сама женщина, «у нас горе-беда». Злоумышленники позарились не на ее ценное имущество, а на снеговика, которого так долго лепила местная жительница и члены ее семьи. По словам возмущенной горожанки, кража произошла буквально через час после возведения снежной фигуры: «Ни снеговика, ни его снежных останков».

Пользователи мгновенно принялись комментировать необычный случай. Очень многие удивились странному ограблению. Некоторые начали иронизировать и предложили поискать пропажу на авито. Другие уже даже поискали самостоятельно и, что удивительно, действительно нашли объявление о продаже снеговика, предложив автору поста удостовериться, не ее ли он.

Многие жители отреагировали с юмором: «Если украли, не страшно. Хуже, если сам ушел». Некоторые связали пропажу с наболевшей темой Ростова о транспортном коллапсе: «Он маршрутку дождался и уехал». Интересно, что автор поста оказалась не единственной, у кого украли снеговика. В комментариях нашлось еще несколько человек, которые рассказали об аналогичной ситуации.