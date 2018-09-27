В Шереметьево из-за смертельной трагедии задержали восемь рейсов

В столичном аэропорту закрылась взлетно-посадочная полоса. Причиной этому стала авария, которая случилась с самолетом, вылетающим из Москвы в Афины.

В московском аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов. Это случилось из-за смертельной трагедии. Вылетающий в Афины самолет сбил мужчину. 25-летний пострадавший погиб. Инцидент случился на взлетно-посадочной полосе.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о задержке рейсов и указала, что причиной этому стала смертельная трагедия. Так как мужчина погиб от наезда самолета, взлетно-посадочную полосу закрыли. В аэропорту изменили время вылета самолетов до Нижнего Новгорода, Минска, Воронежа, Челябинска, Риги, Ставрополя, Таллина и Сыктывкара.

В СК России указали, что авария случилась 20 ноября. Примерно в 20:10 пассажирский Boeing 737 должен был вылететь в Афины. Однако, на взлетной полосе был мужчина. Его сбили. После столкновения самолета с мужчиной рейсы пришлось задержать. Из-за смертельной трагедии специалистам было нужно оперативно убрать тело погибшего и очистить взлетно-посадочную полосу.