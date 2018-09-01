Следы неизвестного: на взлетной полосе в Шереметьево нашли останки человека

Как стало известно журналистам, на летном поле в "Шереметьево" погиб человек, найдены останки неизвестного. Экипаж пассажирского лайнера после вылета сообщил о предположительном столкновении с животным во время разгона.

Было решено не возвращать самолет в аэропорт. Отмечается, что было решено направить туда сотрудников авиационной безопасности, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Обстоятельства происшествия на данный момент времени выясняются.

Также стоит отметить тот факт, что Минтранс РФ допускает возможность подписания соглашения с "Шереметьево" о передаче в концессию аэродромной инфраструктуры до конца этого года. Не так давно глава "Аэрофлота" заявил, что авиакомпания с пониманием относится к планам аэропорта вдвое увеличить сбор за взлет-посадку для покрытия расходов на концессию. Сбор может вырасти до более 440 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы.

Аэрофлот внедрит технологии, которые смогут прогнозировать загрузки рейсов и цен на билеты. Это связано с тем, что компания хочет четко понимать тенденции в регионах чтобы не нести больших убытков. Технологии основаны на использовании искусственного интеллекта. «Аэрофлот» в 2019 году хочет впервые применить биометрический контроль пассажиров при посадке на рейсы в «Шереметьеве», что увеличит скорость посадки примерно на 30%.

Также необходимо сделать акцент на том, что Росавиация опровергла опасное сближение двух самолётов, о котором не так давно поступила информация. В ведомстве признали, что между лайнерами на самом деле не были соблюдены заданные интервалы. В результате этого инцидента будет проведено расследование.