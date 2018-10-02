В Ноябрьске агрессивный пациент не выпускал из квартиры фельдшеров скорой помощи

В Ноябрьске в дом на улице Изыскателей мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Фельдшеры чуть не стали заложниками агрессивного пациента.

Инцидент произошел вчера, 19 ноября около 17:00. Диспетчеру больницы 36-летний мужчина сообщил, что он ранен в ногу. На место вызова приехали две женщины – фельдшеры скорой помощи. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, не позволял себя осмотреть. Он нападал на женщин и пытался перекрыть им выход из квартиры. Женщинам удалось поймать момент, когда мужчина отвлекся, и выбежать на улицу к машине. По их словам, пьяный мужчина преследовал их до самой машины.

Женщины бежали из квартиры, располагающейся на втором этаже. Им удалось добежать до машины и вызвать полицейских, несмотря на то, что по пути одна из фельдшеров упала. Сообщается, что полицейский патруль прибыл на место инцидента очень быстро.

Выяснилось, что пьяный пациент уже вызывал скорую помощь дважды на прошлой неделе, называя разные причины недомогания. Сейчас его поведением занимаются правоохранительные органы.

Ранее произошел похожий случай в Екатеринбурге. Молодые люди 25 и 28 лет, будучи в состоянии сильно опьянения, вызвали скорую помощь. По неизвестным причинам ими был избит прибывший на место вызова врач. У него сломан нос и глазница. Мужчины ранее были судимы, им предъявлено обвинение по статье «Побои».