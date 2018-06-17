Висящий на доме труп животного напугал жителей в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском один из жителей многоквартирного дома вывесил на улицу шкуру енота. Местных жителей данное зрелище совсем не порадовало. На место были вызваны сотрудники полиции.

В доме №22 на улице Строителей было заснято мертвое животное, висящее на веревке. Фото разместили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Люди начали предлагать свои версии, какое именно животное это может быть: собака, кот, лиса, барсук. Люди в комментариях к фото подняли тревогу и сразу же обвинили хозяина квартиры в жестоком обращении с животным.

Событие заставило одну из защитниц прав животных сообщить в полицию около 16:00 часов дня. Полиция выехала на место инцидента. После общения с хозяином квартиры было установлено, что к веревке привязан не совсем труп животного. Это шкура енота. По словам хозяина 1954 года рождения, который является охотником, енота убила его собака около села Рыбниковское. Шкуру мужчина вывесил, чтобы в доме не завелись клещи. Он также представил сотрудникам полиции все необходимые документы, по которым он отстреливал животных. Полицейский Валерий Горелых сообщил, что по данному инциденту проведут проверку и тогда будет принято окончательное решение.

Согласно законодательству РФ, подобный поступок в любом случае является запрещенным для виновника события. Стена дома, на котором висит животное – это имущество самого дома, поэтому использовать его таким образом можно только с разрешения жильцов путем общего собрания. Правозащитница, позвонившая в полицию, настояла на проверке, так как висящую шкуру енота видели двое несовершеннолетних граждан, что по ее мнение является неприемлемым.