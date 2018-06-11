В Кабуле произошел крупный теракт

В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва в зале бракосочетаний в центре города погибли более 50 человек.

Взрыв произошел во время празднования религиозного праздника Мавлид ан-Наби в честь дня рождения в почитаемого в исламе Пророка Мухаммада. Взрывное устройство было приведено в действие смертником в 18:15 по местному времени (16:45 мск).

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за свершенный теракт.

Согласно данным министерства внутренних дел Афганистана, ранения получили 80 человек, 45 из них были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что при взрыве у тюрьмы в Афганистане погибли семь человек.

Также серия терактов в была совершена в октябре этого года во время проведения выборов. 20-е октября стал самым напряженным днем – было зафиксировано 192 вооруженных атаки на территории страны.

Праздник "Мавлид" — празднование дня рождения пророка Мухаммада. Традиционно проводится 12 числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. Этот праздник всегда отмечается с особой пышностью. В городах развешивают плакаты с аятами из Священного Корана, в мечетях собираются люди, поются религиозные песнопения, читаются проповеди о жизни пророка Мухаммеда.

Пророк Мухаммед — центральная фигура ислама. Он является последним пророком и посланником Аллаха. Также ему была ниспослана свыше священная книга мусульман - Коран.