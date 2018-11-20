В Тульской области мужчина упал в яму и сломал позвоночник

По факту произошедшего в СУ Следственного комитета уже начали проверку. Родственники пострадавшего также не намеренны спустить это с рук виновных и готовят иск в суд.

Отечественные СМИ сообщают о случае, по ходу которого в Тульской области 51-летний мужчина пострадал из-за коммунальщиков. Согласно информации, которую предоставляет источник, он сломал позвоночник из-за того, что упал в яму, которую они оставили неогороженной, не закончив работу по канализационным трубам.

Следователи установили, что инцидент произошел в городе Болохово, расположенном в Киреевском районе. Мужчина собирался прийти в гости к своим родственникам, однако не смог дойти до нужного места, так как не заметил вырытую яму посреди дороги и упал в нее.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника, а также рану на ноге. Его госпитализировали в ближайшую больницу и оказали необходимую помощь. Тем не менее, по крайней мере еще несколько месяцев он не сможет вставать со своей постели.