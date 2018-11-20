В Тульской области мужчина упал в яму и сломал позвоночник

Сегодня, 18:19 \\ Происшествия

По факту произошедшего в СУ Следственного комитета уже начали проверку. Родственники пострадавшего также не намеренны спустить это с рук виновных и готовят иск в суд.

 Отечественные СМИ сообщают о случае, по ходу которого в Тульской области 51-летний мужчина пострадал из-за коммунальщиков. Согласно информации, которую предоставляет источник, он сломал позвоночник из-за того, что упал в яму, которую они оставили неогороженной, не закончив работу по канализационным трубам.

Следователи установили, что инцидент произошел в городе Болохово, расположенном в Киреевском районе. Мужчина собирался прийти в гости к своим родственникам, однако не смог дойти до нужного места, так как не заметил вырытую яму посреди дороги и упал в нее.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника, а также рану на ноге. Его госпитализировали в ближайшую больницу и оказали необходимую помощь. Тем не менее, по крайней мере еще несколько месяцев он не сможет вставать со своей постели.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

 Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал на территории административного центра по улице Декабристов.

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Житель США избежал 99-летнего заключения благодаря селфи

 Фотография помогла Кристоферу Прекопию отстоять свою невиновность в суде. Такую ситуацию...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

В Тосно спасли подростка от прыжка с балкона горящей квартиры

В Ленинградской области в Тосно пожарные спасли юношу и его бабушку от пожара. Подросток...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ