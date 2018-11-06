В Кирсанове подросток жестоко расправился с пенсионеркой и поджег ее квартиру

18 ноября в Кирсановском районе произошел пожар в одном из многоквартирных домой. Ликвидировав огонь, пожарные обнаружили в одной из квартир труп пенсионерки.

На теле 68-летней женщины отчетливо были видны признаки насильственной смерти: множественные ножевые ранения. Орудия преступления – нож и топорик для мяса – остались на месте преступления. Сотрудники местной полиции и уголовного розыски в кратчайшие сроки опросили всех жильцов дома, а также людей, проживающих рядом. В тот же день ночью был найден главный подозреваемый – 17-летний молодой человек, внук соседки погибшей. Его сразу же задержали. Ранее подросток уже был судим за участие в обороте наркотических веществ.

Как рассказал подозреваемый, в день убийства он пришел к своему дедушке и бабушке. Дома они отсутствовали, поэтому парень попросился к соседке, которая его давно знала. Женщина проявила гостеприимство и предложила юноше кофе. Парень решил закурить в квартире, за что хозяйка его поругала. Подростку это не понравилось, и он ударил женщину деревянным предметом, а после – нанес многочисленные раны ножом. Также, он решил ограбить убитую. Однако в квартире нашлось только около 1350 рублей. С целью сокрытия преступления, подросток устроил пожар и скрылся.

Личность преступника установили по отпечаткам его пальцев на посуде, из которой он пил кофе. Юноша сейчас задержан и находится под стражей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.