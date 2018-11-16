В Кургане женщина с коляской провалилась в открытый люк

В Кургане женщина провалилась в открытый канализационный люк вместе с коляской, в которой находилась ее 2-х летняя дочь. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня, 20 ноября, когда мама с ребенком возвращалась домой из магазина по улице Пугачева в Восточном районе города. По словам пострадавшей, все произошло очень быстро, и она практически ничего не успела заметить. Выбраться из люка и достать коляску с ребенком ей помогла случайная прохожая. Также пострадавшая добавила, что люк был припорошен снегом, и его очень сложно было заметить.

Следственное управление по Курганской области уже начало проверку работы коммунальных служб города. В ходе доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) коммунальщиков.

Также на допросе у следователей женщина рассказала, что ни у нее, ни у ребенка нет серьезных повреждений, однако следователи все-таки направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу.

Сначала поступила информация, что этот канализационный люк обслуживается компанией «Водный Союз». Однако позже оказалось, что она находится на балансе другой компании - «Ростелекома». Несмотря на это, специалисты «Водного Союза» выехали на место происшествия и закрыли опасную дыру деревянным щитом.

Параллельно с СК в подробностях происшествия разбираются и городские власти. В данный момент проверяются все люки города на предмет угрозы для безопасности жителей.

Видео инцидента размещено на официальной странице «Twitter» Cледственного управления.