Шестилетняя девочка задушила брата ремнём безопасности

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В Хьюстоне, США, 6-летняя девочка задушила своего брата ремнём безопасности, в то время как отец ходил в магазин.

26-летний Адриан Дрешаун Миддлтон, отец детей, отправился за покупками и оставил малышей одних в машине на полтора часа. В своё оправдание он заявил, что включил фильм и оставил в машине снеки для перекуса. Вернувшись в машину, он увидел, как девочка плачет, говоря, что ей нужно в туалет.

Затем мужчина обратил внимание на младшего ребёнка: вокруг его шеи был обмотан ремень безопасности. До приезда скорой Адриан пытался делать сыну искусственное дыхание, но в больнице констатировали факт смерти от удушья. Девочка же сказала, что рассердилась, когда малыш плакал, и обернула ремень вокруг его шеи, после чего он уснул.

Отцу предъявлено объявление в неисполнении родительских обязанностей и в том, что он создал для сына «необоснованный риск», «опасность смерти, телесных повреждений и психических расстройств». Со слов полиции Хьюстона, шестилетняя девочка не будет нести ответственность за свой поступок из-за малолетнего возраста.

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Автор - Balagan
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