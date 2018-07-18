На Кубани пьяная толпа жестоко избила пенсионерку

На Кубани в станице Смоленская арестован мужчина, избивший пожилую женщину за просьбу не шуметь под окнами в 4:30 утра.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность преступника и задержать его по горячим следам. Им оказался 30-летний житель станицы. Свою вину он признал, однако объяснить причины такой агрессии не смог. Единственное, что он смог сказать, что пенсионерка его «просто достала».

По факту случившегося был составлен протокол по ст. 20. 1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. По решению суда мужчина взят под арест на семь суток. Также сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

По информации следствия, один из друзей злоумышленника, который был около магазина в ту ночь, ранее попадал в поле зрения полиции и был судим.

По словам местных жителей, мужчина, совершивший преступление, в станице человек новый, и только недавно переехал.

Инцидент произошел в Северском районе Смоленской станицы, находящейся в 30-ти километрах от Краснодара. Около 04:30 утра на пульт дежурной части полиции поступил вызов, что на улице Мира возле одного из магазинов на пожилую женщину напал неизвестный мужчина. Прибыв на место, полицейские опросили потерпевшую и свидетелей. Выяснилось, что компания молодых людей подошла к магазину и стала громко орать и смеяться. На улицу вышла пострадавшая 76-ти летняя Анна Ивановна и попросила молодых людей вести себя потише, так как они могут разбудить ее внуков. В ответ на замечание один из них толкнул и ударил пенсионерку. На защиту матери вышла дочь, однако агрессивно настроенный молодой человек начал кидаться с кулаками и на нее. Остальные члены компании стояли рядом и смотрели. После они скрылись в неизвестном направлении.

В результате нападения пенсионерка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Видео с места происшествия попало в Сеть, сейчас его изучают следователи.